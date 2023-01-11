В Таиланде передумали вводить ограничения для иностранцев

Таиландские власти отменили планы вернуть накопительные ограничения для иностранцев, включая сертификаты о вакцинации, тестах и масках.

Страна готовится к приему большого количества туристов из Китая, открывшему свои границы 8 января, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на channelnewsasia.com .

С понедельника, 9 января, все иностранцы должны были показать сертификат вакцинации от COVID или справку о выздоровлении. Также был опубликован список вакцин и необходимое количество доз, чтобы пассажир был допущен на борт самолета в Таиланд.

Однако в тот же день министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул сказал, что в мире и Китае уже достаточный уровень иммунизации, поэтому непривитым посетителям также будет разрешен въезд без ограничений.

Страна переживает наплыв туристов и первый пиковый сезон после снятия жестких ограничений на въезд в прошлом году. Только из Китая в Таиланде ожидают от 7 до 10 млн. китайских туристов, а турпоток со всего мира может превысить 11,5 млн. человек.

«Это хороший знак для туристического сектора Таиланда. Экономика страны быстро восстановится после спада через COVID-19 за последние три года», – отметил чиновник.

Если следующий пункт назначения иностранца – страна, где требуется тест, в Таиланде необходимо будет предъявить медицинскую страховку в случае лечения от COVID.