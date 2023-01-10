На Харьковщине задержали предателя, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в россию

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага в освобожденных районах Харьковской области, мужчина способствовал краже украинского продовольствия.

Об этом сообщает СБУ.

Задержанным оказался бывший главный инженер «Купянского комбината хлебопродуктов», который во время захвата региона поддержал российских захватчиков.

Чтобы подтвердить свою преданность стране-агрессору, он насильно отобрал у главного бухгалтера продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации.

За это он был назначен главой созданного оккупантами «государственного предприятия «Продовольственные ресурсы» в Купянске. На этой «должности» он выполнял задачи кремля по принудительному вывозу украинского зерна с территории региона в россию.

Для этого заключил «договор» с другим оккупационным органом – «Купянская железная дорога», который снабжал его вагонами для транспортировки пшеницы.

Установлено, что оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.

После деоккупации города злоумышленник пытался скрываться от правосудия, однако был раскрыт сотрудниками украинских спецслужб.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Киеве нейтрализовали группировку, которая в сети продвигала прокремлевскую пропаганду.