Активистка из Украины получила премию Швеции в сфере защиты прав человека

Марта Чумало из Украины, Наргес Мохаммади из Ирана и Эрен Кескин из Турции награждены за «усилия в борьбе за обеспечение свободы женщин в то время, когда права человека находятся под угрозой войны, насилия и угнетения».

Об этом говорится в заявлении Мемориального фонда Улофа Пальме .

Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на AFP News Agency, Марта Чумало, психолог и феминистка, была отмечена как одна из основательниц неправительственной организации «Женские перспективы», которая защищает права женщин и борется с насилием в отношении женщин.

«С 2014 года, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Марта Чумало активно повышала осведомленность о последствиях войны и помогала жертвам войны» , — говорится в сообщении фонда.

«Для меня это большая неожиданность и большая честь получить такую престижную награду – Премию Улофа Пальме! И это отличный повод говорить на всех уровнях о том, что права женщин, особенно в условиях войны, часто пренебрегают и нарушаются. И для меня эта награда – это видимое отличие тех усилий, которые украинские феминистки предпринимают сейчас в Украине и за рубежом для того, чтобы помочь пострадавшим женщинам и детям оказаться в безопасности, уменьшить разрушительные последствия войны и привлечь солидарную поддержку Украины со всего мира», - написала Марта Чумало в фейсбуке.

Журналистка и правозащитница Мохаммади «была центральной фигурой в борьбе за права женщин и свободу слова в Иране», заявили в жюри.

Она была одной из основательниц Иранского национального совета мира. За участие в защите прав женщин «ее неоднократно арестовывали, и она несколько раз отбывала тюремное заключение».

Она находится в заключении с ноября 2021 года после того, как она была осуждена за «пропагандистскую деятельность против государства», сообщили в фонде.

Адвокат по правам человека Эрен Кескин была награждена за то, что десятилетиями защищала дискриминированных в своей стране, в частности «этнические меньшинства, ЛГБТКИ+ людей и беженцев».

Организаторы премии отметили, что Кескин угрожали убийством и преследовали, ее также «заключили в тюрьму за убеждения», Amnesty International назвала ее «узником совести».

Церемония награждения состоится 1 февраля в Стокгольме.

Премия Улофа Пальме – это ежегодная премия в 100 000 долларов США, присуждаемая Мемориальным фондом Улофа Пальме.

Премия чествует память премьер-министра Швеции, социал-демократа Улофа Пальме, открытого международного защитника прав человека — и ярого противника участия США в войне во Вьетнаме — убитого в Стокгольме в 1986 году.

С 1987 года этой наградой чествуют правозащитников во всем мире, в частности, конголезского врача и лауреата Нобелевской премии мира Дениса Муквеге, бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана и информатора Pentagon Papers Дэниела Эллсберга.