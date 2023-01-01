В Китае уволили высокопоставленного чиновника, потому что тот не предвидел вторжение рф в Украину, – СМИ

В Китае летом 2022 года уволили замминистра иностранных дел Ле Юйчена из-за того, что он не смог спрогнозировать российское вторжение на территорию Украины.

Именно он был главным экспертом ведомства по рф, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в китайских властях.

До войны Юйчена называли одним из главных кандидатов на должность главы Министерства иностранных дел КНР. Но после отставки он был назначен заместителем председателя Национальной администрации радио и телевидения.

Пятеро высокопоставленных китайских чиновников рассказали FT, что Москва не предупреждала Пекин о намерении развязать полномасштабную войну против Украины. По словам одного из собеседников газеты, во время переговоров в начале февраля 2022 года президент рф Владимир Путин сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что россия «не исключает принятия каких-либо мер», если украинские силы нападут на российскую территорию.

Китайские власти восприняли это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не о массированном вторжении.

Теперь же Пекин считает вероятным, что россия не сможет одолеть Украину и выйдет из конфликта «второстепенным государством», которое значительно ослабнет в экономическом и дипломатическом плане на мировой арене.