В Николаеве разобрали «ялинку незламних»: игрушки отдали в музейный фонд

В Николаеве 10 января работники управления культуры разобрали «ялинку незламних», расположенную в Каштановом сквере. Все игрушки, которые собственноручно изготовляли и размещали на елке николаевцы, передали в фонды областного краеведческого музея.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

«Игрушки уже в краеведческом музее и обязательно займут свое место в экспозиции, посвященной жизни во время войны», - сказал начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия горсовета Юрий Любаров.

Маскировочные сетки, которые стали основой елки, по словам Любарова, передали бойцам Сил обороны.