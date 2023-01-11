В Николаеве и области действуют почасовые отключения света, но из-за шквального ветра возможны аварийные и экстренные отключения

В среду, 11 января, на Николаевщине возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

«Шквальный ветер не утихает и уже успел натворить беды. Есть обрывы воздушных линий, поэтому возможны аварийные и экстренные отключения (не путать с почасовыми - они также действуют по графику!» - сообщили на предприятии.

Позже в облэнерго добавили, что график почасовых отключений продолжает действовать. В частности, в 8:00 обесточена 2-я очередь в полном объеме. Другие очереди – с электроснабжением (если нет – отключение, скорее всего, аварийное – уточняйте).