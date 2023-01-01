СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале столицы

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского района столицы. Речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что мероприятия проходят совместно с Управлением государственной охраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

Как поясняют правоохранители, целью является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности находящихся под госохраной лиц.

— Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом, – говорится в сообщении.

В настоящее время силовики:

- проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

В СБУ подчеркивают, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Но предупреждают, что при их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.