СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале столицы

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского района столицы. Речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Известно, что мероприятия проходят совместно с Управлением государственной охраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
Как поясняют правоохранители, целью является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности находящихся под госохраной лиц.
— Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом, – говорится в сообщении.
В настоящее время силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.
В СБУ подчеркивают, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Но предупреждают, что при их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.
— СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой удостоверяющие личность документы, соблюдать режим комендантского часа, - добавляют в пресс-службе.