«Николаевводоканал» прекратил подачу воды в ряд домов Центрального района

В Николаеве, 11 января, с 10 часов утра и ориентировочно до 20 часов вечера, прекращена подача воды в ряд домов.

Об этом сообщает МКП Николаевводоканал.

Речь идет о домах, расположенных по:

- улице 3-я Слободская от проспекта Центрального до улицы Потемкинская; - улице Потемкинская от улицы 3-я Слободская до улицы 1-я Слободская; - улице 1-я Слободская от улицы Потемкинская до проспекта Центрального; - проспекту Центральном от улицы 1-я Слободская до улицы 3-я Слободская.

Причина – авария на водопроводной сети.

Также с 10 часов для ремонтных работ специалистами ЖЭКа будет прекращена подача воды по улице Генерала Карпенко от 22 до 30 дома (парная сторона).