МАГАТЭ направит на все украинские АЭС постоянные мониторинговые миссии

В ближайшее время на всех атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут работать постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Отмечается, что такое решение приняли в ответ на предложение Украины МАГАТЭ.

И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков объяснил, что главная цель этих миссий - мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны.