МАГАТЭ направит на все украинские АЭС постоянные мониторинговые миссии

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11.01.2023 12:07

В ближайшее время на всех атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут работать постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Отмечается, что такое решение приняли в ответ на предложение Украины МАГАТЭ.

И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков объяснил, что главная цель этих миссий - мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны.

«Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Напомню, что 23 ноября в результате ракетной атаки все энергоблоки украинских АЭС были отключены - сработала аварийная защита», - заявил Кориков.

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