МАГАТЭ направит на все украинские АЭС постоянные мониторинговые миссии

В ближайшее время на всех атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут работать постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.
Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.
Отмечается, что такое решение приняли в ответ на предложение Украины МАГАТЭ.
И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков объяснил, что главная цель этих миссий - мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны.
«Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Напомню, что 23 ноября в результате ракетной атаки все энергоблоки украинских АЭС были отключены - сработала аварийная защита», - заявил Кориков.