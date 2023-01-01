«Продолжается процедура перехода к государственной собственности»: Ким заверил, что НГЗ не будет работать на российский ВПК

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что работа по возвращению Николаевского глиноземного завода российского олигарха Олега Дерипаски в собственность государства еще продолжается.

Об этом он сообщил в эфире Media Center Ukraine-Ukrinform.

— Продолжается работа по Глиноземному заводу. Он не будет работать на российский ВПК. Моя инициатива оставить рабочие места на заводе, но по процедуре он переходит в государственную собственность и будет работать на интересы Украины. Процедура идет, сейчас комментировать рано, есть юридические вопросы, которые в процессе, – заявил он.

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины . Ранее сообщалось, что МОС не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать . Также сообщалось, что апелляционный суд оставил под арестом МОС . Российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод" , о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Украины.

В октябре Президент Украины ввел санкции против владельца НГЗ Дерипаски – его лишат влияния на завод.

Позже в АРМА заявили, что не могут взять в управление Николаевский глиноземный завод Дерипаски, потому что «необходимо согласие владельца». При этом Минюст просит ВАКС взыскать в пользу государства МГЗ и другие украинские компании российского олигарха Дерипаски.