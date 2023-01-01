Замминистра обороны Маляр приехала в Николаев – ей показали, как работает Координационный центр по вопросам военнопленных

В среду, 11 января, Консультационный центр Южного региона, расположенный в Николаеве, с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и представители Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, гостей ознакомили с работой представительства. Также состоялась встреча с освобожденными из плена защитниками и их матерями и женами.

«Очень рада была видеть каждого. Со многими познакомилась непосредственно при обмене, знаю их истории, потребности. Каждая история вызывает эмоции, которые сложно передать, но одновременно дают мотивацию совершенствоваться. Для меня очень важно их мнение по поводу работы нашего представительства, ведь именно они, как никто, знают детали всех процессов с другой стороны, потребности непосредственно после обмена и не только», - написала Замазеева.

Глава облсовета добавила, что также была обсуждена организация процесса реабилитации защитников после освобождения.