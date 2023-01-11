«Валите в свой оркостан. Вы – Третий рейх во всем его проявлении», - Усик обратился к россиянам

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик вышел в прямой эфир в своем Instagram, где обратился к россиянам.

Об этом пишет "Трибуна".

- российская федерация – это враг Украины… Это враг, который хочет убить всех людей в мире... Нет никакой священной войны или очищения. Есть война, которую вы разрешили 24 февраля 2022 года. Напали на Украину, якобы защищая каких-то россиян, не желающих вашей защиты. Также вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали еще в другие страны. В Грузию. Вы повсюду приезжаете с защитой, но только вы своих россиян не защищаете в самой России. Никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не совершил Гитлер, все продолжает делать ваш президент.