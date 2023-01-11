В Николаеве во время визита замминистра обороны Маляр презентовали программу реабилитации для военнопленных

В среду, 11 января, в Консультационном центре Южного региона по вопросам обращения с военнопленными состоялась презентация программы реабилитации для освобожденных из плена украинских военных.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Украины, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции и постизоляционного сопровождения Координационного штаба по обращению с военнопленными Анна Маляр, секретарь Рабочей группы Координационного штаба Богдан Охрименко и руководитель направления работы с семьями Юрий Таранюк. Вместе с другими презентацию анализировали председатель МОВА Виталий Ким, его советница Ольга Малярчук, мэр Николаева Александр Сенкевич, секретарь Николаевского совета Дмитрий Фалько и вице – мэр Виталий Луков.

Как отметила глава Николаевского областного совета и Уполномоченная представительница Координационного штаба Анна Замазеева, основная цель программы минимизировать действия военнопленных по возвращении из плена в рамках поиска и прохождения реабилитации и медицинского лечения.

«Под термином «реабилитация» понимается система медицинских, психологических, физкультурно-спортивных, социально-бытовых мероприятий, направленных на предоставление освобожденных Героев в восстановлении и нарушенных или утраченных функций организма», - рассказала Анна Замазеева.

Для реабилитационной работы с уволенными военнопленными привлекли медицинские учреждения, учреждения социальной сферы, а также благотворительные фонды. В частности, Николаевский клинический госпиталь ветеранов войны, Николаевский областной центр психического здоровья, Центр поддержки ветеранов АТО и внутренне перемещенных лиц.

Финансирование программы осуществляется за счет средств государственного бюджета, в том числе НСЗУ, Фонда социальной защиты инвалидов, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, местных и областных бюджетов.

Заместитель Министра обороны Украины резюмировала, что с этого момента реабилитация освобожденных из плена военных выходит абсолютно на новый уровень.

Напомним, что с амминистра обороны Маляр приехала в Николаев – ей показали, как работает Координационный центр по военнопленным.