В Николаевской области через суд пытаются вернуть государству курган

Вознесенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении в собственность государства кургана, расположенного на земельном участке стоимостью 14 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что в частную собственность вместе с окружающими сельхозугодиями, во время разделения на паи земель на территории Бугского сельского совета, был незаконно передан курган, который является археологическим объектом культурного наследия.

В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.

В ведомстве отметили, что обращение прокурора в суд направлено на удовлетворение общественной потребности в восстановлении законности при решении вопроса пребывания исключительно в собственности государства объектов культуры – бесценных памятников археологии.

Напомним, как в Николаевской области сельсовет через суд заставили обезопасить курган возле села Скобелево Баштанского района, который разграбили «черные археологи».