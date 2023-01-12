В «Укрэнерго» прогнозируют улучшение ситуации с электроэнергией на выходных

Объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться из-за потепления на выходных 14 и 15 января.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

– На выходных у нас ожидается потепление, и нам снова будет легче «упаковать» потребление в тот объем генерации, который у нас есть, – отметил он.

По словам Кудрицкого, энергетики сейчас работают над увеличением генерации и ускорением возобновления энергообъектов, чтобы снизить ограничение потребления.

– Мы сейчас работаем над тем, чтобы «выжать» из энергосистемы все генерирующие мощности, которые в ней потенциально есть, ускорить те ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы существующей генерации у нас становилось все больше и больше, – уточнил руководитель «Укрэнерго».

В то же время он отметил важность дальнейшей экономии электричества украинцами. Это особенно актуально в период холодной погоды, когда потребление значительно возрастает, а покрыть его мощностями не получается.