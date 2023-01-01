На полное разминирование Украины может уйти более пяти лет, - глава МВД

Для полного обезвреживания всех взрывоопасных устройств, разбросанных по территории Украины в результате боевых действий может понадобится более пяти лет.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По словам Монастырского, более 30% территории Украины на сегодняшний день являются загрязненными

«Интенсивность загрязнений по международным показателям является самой высокой со времен Второй мировой войны. Это и разнообразие ловушек, которые применяют российские наемники и пиротехники. Это и собственно количество ловушек для гражданского населения. На сегодня мы двигаемся, около 40 гектаров в день, пиротехи ДСНС проходят такую территорию», - сказал он.

Кроме того, глава СВД добавил, что соответствующие специалисты Национальной полиции разминируют помещения и дома в населенных пунктах, которые деоккупированы.

«Мы сейчас оцениваем первый этап разминирования продолжительностью от 1 до 3 лет с момента деоккупации населенного пункта. А полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, займет длительное время, которое может превышать и 5 лет», – пояснил министр.

Напомним, что ранее Великобритания передала Украине оборудование для разминирования