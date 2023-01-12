Утром и вечером украинцы потребляют слишком много электроэнергии, дефицит мощности сохраняется, - Укрэнерго

По состоянию на утро 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Холодная погода способствует росту потребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго»

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.

В пресс-службе напомнили, что врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС.

«Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии», - добавили в сообщении

«Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

Напомним, что на Николаевщине с утра снова вводят почасовые отключения электроэнергии.