Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона – они будут установлены на освобожденных территориях

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог. В декабре 2022 Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 миллионов норвежских крон (3 миллиона долларов).

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины.

«Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и так далее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Норвегия стала третьей страной, которая передала Украине гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2023 году запустят реестр убытков от рф.