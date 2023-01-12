Николаев передал Очакову стройматериалы для ликвидации последствий обстрела

В четверг, 12 января, Николаев перед Очакову гуманитарный груз, для восстановления поврежденной инфраструктуры после вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В город направили еще 1125 квадратных метров металлопрофиля и 1125 квадратных метров гидробарьера.

В пресс-службе добавили, что Николаевская ОВА также продолжает собирать заявления от города на необходимые материалы для восстановления поврежденных зданий.

Напомним, как ранее Николаев отправил Очакову две фуры с OSB-плитами, для ликвидации последствий ракетного удара.