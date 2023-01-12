На Херсонщине возобновляют работу солнечной электростанции, которая пострадала от российских обстрелов

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция постепенно восстанавливает производство электроэнергии, в том числе для обеспечения потребностей близлежащих населенных пунктов Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

«Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика в годы войны является самым важным элементом энергетической независимости и безопасности Украины», - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Объемы генерации зеленой электроэнергии станцией пока не превышают 15% от ее установленной мощности (10 МВт).

Станция прекратила генерацию после оккупации. С того времени и до момента ее освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы. Часть солнечных панелей была украдена российскими военными.

В результате предварительных осмотров повреждено около 20% солнечных панелей. Кроме того, из-за повреждения сети определенные ограничения по принятию большего объема электроэнергии еусть и у местного оператора системы распределения - Херсоноблэнерго.

ДТЭК ВИЭ продолжает оценку повреждений станции, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ.