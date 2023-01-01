Николаевские патрульные оперативно разыскали ребенка, который ночью сбежал из дома после спора с родителями

В Николаеве ночью 12 января полицейские роты ТОР разыскали пропавшего ребенка.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

Событие произошло около 23 часов, на улице Театральной. Правоохранители получили сообщение, что после конфликта с родителями из дома скрылся 12-летний мальчик. Мать сообщила, что ребенок выбежал из дома в домашней одежде и тапочках, а на улице был сильный мороз.

Полицейские роты ТОР немедленно прибыли на место происшествия и начали отрабатывать близлежащие территории в пешем порядке. Уже через 40 минут полицейские разыскали ребенка, согрели в патрульном автомобиле и вернули матери.

Как выяснилось позже, причиной ссоры было запрещение игры на телефоне.

На место происшествия были вызваны полицейские ювинальные превенции.

В УПП также обратились к родителям, что если ребенок потерялся или сбежал из дома, следует немедленно звонить в полицию, потому что самостоятельные поиски в большинстве своем не дают результата, особенно, когда каждая минута на счету.

Напомним, как в Веселиново искали 15-летнюю девушку, которая не предупредила родителей, что уехала к парню в Николаев.