Предприятиям, покупающим импортное электричество, не будут отключать свет

Предприятия, которые будут покупать импортируемую в Украину электроэнергию, не будут подпадать под плановые отключения света в пределах объема приобретенной энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Сегодня перед нами стоит задача - создать возможность бесперебойной работы для наших предприятий и обеспечить запас прочности энергосистемы в условиях регулярных ударов государства-террориста по объектам энергоинфраструктуры, ведь нужно, чтобы экономика работала», - отметила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Как следствие, введенный правительством механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям уменьшить зависимость от плановых отключений электроэнергии.

«Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии», - пояснила Свириденко.

Сейчас доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в частности Румынии и Словакии, составляет 600 МВт/ч.

Напомним, украинским провайдерам передали 172 батареи, чтобы обеспечить интернет во время отключений электричества.