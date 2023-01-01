Николаевские многодетные семьи получили праздничные подарки

Канцелярские свертки, сладости и искренняя атмосфера праздника. Так многодетные семьи из Николаева приветствовала с праздниками команда народного депутата Александра Гайду.
Об этом сообщается на Facebook-странице депутата.
Посетили гости в 10 семей, которые воспитывают более 60 детей всех возрастов. Несмотря на войну, они остаются в прифронтовом городе, а значит нуждаются в помощи и поддержке.
– Столько радости мы увидели в детских глазах! Столько искренних улыбок. Еще раз благодарю наших друзей и партнеров за подарки для этих детей. Вместе мы сделали важное дело – подарили детям чудо, – отметил Александр Гайду.
Напомним, что совместно с благотворителями команда Александра Гайду передала подарки для детей с деоккупированных территорий, проживающих в Николаеве и Херсоне. Получили поздравления и воспитанники Николаевской специальной школы №6.
Дети из приемных и многодетных семей посетили праздничные представления Николаевского академического художественного драматического театра.