Украина получила возможность импортировать газ через Молдову

Правительство Молдовы приняло решение о необходимых изменениях в законодательстве, которые открывают возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной.
Об этом пишет Лига.net.
Для украинских трейдеров открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения – из LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи. Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из Молдовы.
Также открывается дополнительная возможность для иностранных компаний хранить газ из LNG-терминалов в Греции или Турции в украинских подземных хранилищах.
"Это важное решение и для безопасности поставок, и для развития рынка газа Украины, и для планирования долгосрочного бизнеса всего региона с использованием инфраструктуры Молдовы. Возможность открылась, воспользуются ли ею — зависит от трейдеров и имеющегося ресурса по маршруту", – считают в Операторе ГТС Украины.