Украина получила возможность импортировать газ через Молдову

Правительство Молдовы приняло решение о необходимых изменениях в законодательстве, которые открывают возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной.

Об этом пишет Лига.net.

Для украинских трейдеров открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения – из LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи. Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из Молдовы.

Также открывается дополнительная возможность для иностранных компаний хранить газ из LNG-терминалов в Греции или Турции в украинских подземных хранилищах.