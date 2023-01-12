Украина вернула тела 54 погибших в Еленовке, ДНК-экспертиза продолжается, - Минреинтеграции

В результате сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, Украина вернула тела 54 погибших военных в результате взрыва в Еленовке. Сейчас тела идентифицируют.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

«Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени», – сказано в сообщении.

Минреинтеграции цитирует представителя Офиса Уполномоченного из пропавших без вести Ивана Ангелина, прокомментировавшего длительность ДНК-экспертиз.

«Повернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке».

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК "Вагнер" и ее владелец пригожин.

Напомним, как Лубинец рассказал, что представители Красного Креста не прибыли в украинскую делегацию на границу с временно оккупированной территорией. Делегация Украины собиралась провести визит в концлагерь в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Еленовке оккупанты продолжают удерживать 150 украинцев, и среди них не только военные.