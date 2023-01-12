Парламент расширил права добровольцев и иностранцев, воюющих за Украину

Верховная Рада внесла изменения в законодательные акты Украины о признании добровольцев участниками боевых действий.

Об этом сообщает Укринформ.

За соответствующее решение проголосовали 310 народных депутатов. Законопроектом предусмотрено определение участниками боевых действий лиц, не вступивших в Вооруженные силы Украины, МВД, Нацгвардии или других военных формирований или правоохранительных органов, однако принимали непосредственное участие в обороне Украины. Также предусматривается отмечание лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите государства.

Также Верховная Рада внесла изменения в законодательство о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. За проголосовавший 321 нардеп. Иностранцам разрешили проходить службу по контракту во всех военных формированиях Украины.