Арнольд Шварценеггер снялся в новом клипе Kalush Orchestra

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появился в клипе победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra на песню "Щедрый вечер".

Об этом пишет Зеркало недели.

Он также записал звучащее в начале ролика голосовое послание.

– Это мощное послание для всего украинского народа. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Что у каждого может быть мечта. И вы можете сделать эти мечты действительностью, – говорит актер.

Участники группы признались, что песню записали еще в прошлом году, а клип на нее сняли во время тура в США.