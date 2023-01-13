Арнольд Шварценеггер снялся в новом клипе Kalush Orchestra

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появился в клипе победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra на песню "Щедрый вечер".
Об этом пишет Зеркало недели.
Он также записал звучащее в начале ролика голосовое послание.
– Это мощное послание для всего украинского народа. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Что у каждого может быть мечта. И вы можете сделать эти мечты действительностью, – говорит актер.
Участники группы признались, что песню записали еще в прошлом году, а клип на нее сняли во время тура в США.
- Раньше на этих улицах бегали в игре GTA - San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедрівки, плюс побывали у Арнольда Шварцнеггера в гостях, - поделились музыканты.