Доверие украинцев к ВСУ выросло почти до 100%

В 2022 году в Украине резко возрос уровень доверия почти ко всем государственным институтам. На первом городе остаются Вооруженные силы Украины, доверие к которым возросло с 72% до 96%.

Об этом идет речь в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Баланс доверия-недоверия ВСУ (то есть разница между долей доверяющих и долей не доверяющих) составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%).

Также резко возросло доверие к президенту. В декабре 2021 года только 27% доверяли президенту (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял). Однако за год показатель вырос до 84%, а баланс составляет +80%.

Как отмечают социологи, наблюдается значительное улучшение доверия и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а в Национальную полицию - с 30% до 58% (баланс вырос с –14% до +45%).

До волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к правительству возросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%). В случае парламента хотя в целом показатели доверия не высоки, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%.

В этом году к перечню институтов социологи добавили два, которые в большей степени ассоциируются с обеспечением верховенства права в стране - это прокуроры и суды. Как оказалось, это единственные украинские институты, имеющие негативный баланс доверия-недоверия и к которым украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25%, не доверяют - 34% (остальные не имеют определенного отношения) (баланс составляет -9%). Прокурорам доверяют 21%, не доверяют – 32% (баланс составляет –11%).

Доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57% (баланс вырос с -7% до +43%). Доверие к российским СМИ по-прежнему отсутствовало, а сейчас это отсутствие стало еще более отчетливым: с 3% до 1% стало еще меньше доверяющих, а баланс снизился с -76% до -92%.

Прослеживается некоторое ухудшение отношения к Церкви: доля доверяющих Церкви снизилась с 51% до 44%, а баланс снизился с +27% до +22%.

Также по результатам опроса украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63% до 71% вырос показатель доверия, а баланс улучшился с 52% до 62%.

Социологи также спросили об отношении к переселенцам: в общей сложности 52% респондентов доверяют им и только 10% не доверяют (остальные имеют неопределенное/безразличное отношение), а баланс составляет +41%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.