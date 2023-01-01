На оживленном перекрестке в Николаеве реконструировали почти 40-летний светофор

В Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 9-й Слободской коммунальщики реконструировали светофор, который был введен в эксплуатацию еще в 1984 году.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Работы выполнило специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие (КСМЭП).
«Также в 2023 году работники уже заменили 19 транспортных и 12 пешеходных светофоров, установили 4 новых устройства звукового оповещения, 79 дорожных знаков и проложили 610 м кабеля. И это еще не все — для безопасности пешеходов наши службы дополнительно оборудовали три перехода», - говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что в ближайшее время департамент ЖКХ горсовета планирует поставить новые направляющие пешеходные ограждения, восстановить пандусы и нанести свежую дорожную разметку.
«В общей сложности в течение 2022 года КСМЭП восстановило 112 светофоров, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Продолжилась модернизация объектов, в том числе заменены 838 ламп и 83 светофорных модуля, закуплено 80 новых светофоров (их замена продолжается). За год переоборудовали 100 светофоров для работы в автономном режиме. На 46 светофорных объектах наши коммунальщики провели аварийно-восстановительные работы, установили и заменили 2034 дорожных знака. Для нужд ВСУ в Николаеве изготовили 233 знака. За 2022 установили и заменили 594 м.п направляющих пешеходных ограждений и восстановили 59 устройств принудительного снижения скорости (лежащих полицейских)», - добавили в городские советы Николаева.