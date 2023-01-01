На оживленном перекрестке в Николаеве реконструировали почти 40-летний светофор

В Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 9-й Слободской коммунальщики реконструировали светофор, который был введен в эксплуатацию еще в 1984 году.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Работы выполнило специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие (КСМЭП).

«Также в 2023 году работники уже заменили 19 транспортных и 12 пешеходных светофоров, установили 4 новых устройства звукового оповещения, 79 дорожных знаков и проложили 610 м кабеля. И это еще не все — для безопасности пешеходов наши службы дополнительно оборудовали три перехода», - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что в ближайшее время департамент ЖКХ горсовета планирует поставить новые направляющие пешеходные ограждения, восстановить пандусы и нанести свежую дорожную разметку.