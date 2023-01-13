россия пытается создать двухмиллионную армию, – украинская разведка

Во время первой волны мобилизации в вс рф было призвано 300 тысяч человек. Однако, чсило мобилизованных может значительно увеличится.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МОУ.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В страну попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессора создать стратегические резервы.

«В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров», - уточнили в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Ранее в ГУР сообщили, что в россии ограничили выезд из страны для военнообязанных.