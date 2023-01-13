В Укрэнерго рассказали рассказали о состоянии энергосистемы 13 января

По состоянию на утро, 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В то же время, уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В пресс-службе добавили, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. И общими усилиями это нам постепенно удается.

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприятиям, покупающим импортное электричество, не будут отключать свет.