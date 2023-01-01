В Николаеве во время ремонтных работ загорелся трансформатор – часть окрестных сел обесточена

В пятницу, 13 января, на одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание, из-за чего несколько населенных пунктов региона временно будут без электроснабжения.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго»

На место происшествия вызваны пожарные. На данный момент, масштабы вреда и перспективы возобновления работы оборудования пока неизвестны.

В результате чрезвычайной ситуации обесточенными остаются населенные пункты, относящиеся к 2 очереди, а именно: Надбугское, Сливино, Большая Корениха, Варваровка, Кирьяковка, Петрово-Солониха, Весняное, Камянная балка.

«Приложим все усилия, чтобы восстановить подачу электрической энергии в жилища жителей как можно скорее!», - уточнили в сообщении.

Стоит отметить, что Telegram была опубликована информация о пожарах трансформатора в микрорайоне Варваровка города Николаева.