Россияне изменили юридический адрес оккупированной ЗАЭС

В росатоме изменили юридический адрес захваченной Запорожской АЭС, фейково «переподчинив» ее российским властям.

Об этом сообщил «Энергоатом» в своем Telegram.

«После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в росатоме изменили юридический адрес предприятия, фейково «переподчинив» ЗАЭС москве. Таким образом оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к рф, однако подобные действия отнюдь не меняют юридического статуса станции», - сказано в сообщении.

«Энергоатом» сравнил действия оккупантов с решениями армией Германии во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске.

«Они «отжимают» у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить свои карманы», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты свозят свой персонал на ЗАЭС.