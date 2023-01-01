«Статус участника боевых действий смогут получать гражданские лица»: нардеп Чорноморов со ссылкой на КМУ

Статус участника боевых действий смогут получать гражданские лица, которые с начала полномасштабного наступления россии встали на защиту Украины, но не вступили в официальные военные формирования или правоохранительные органы.

Об этом со ссылкой на Кабмин сообщил народный депутат Украины Артем Чорноморов.

Возможность получить стату УБД появилась благодаря законопроекту № 7322, который был разработан Минветеранов и 12 января был принят во втором чтении и в целом Верховной Радой Украины. «За» проголосовали 310 народных депутатов Украины.

Принятыми изменениями в действующее законодательство предоставляется возможность признать участниками боевых действий лиц, которые не успели вступить в ВСУ, МВД, Национальную полицию, Национальную гвардию, СБУ, Госпогранслужбу или другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования или правоохранительные органы, однако принимали непосредственное участие в боевых действиях. действиях.

Документ также определяет круг лиц, получивших инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Согласно законопроекту, решение о предоставлении статуса УБД лицам, добровольно обеспечивающим защиту государства, принимается Межведомственной комиссией, действующей при Минветеранов.

Как отмечается на сайте ВРУ, специалисты Министерства проработают и подадут на рассмотрение правительства соответствующие проекты актов, которыми будет определяться механизм предоставления статусов добровольцам, а также членам семей погибших Защитников и Защитниц.