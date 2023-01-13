В новый Генплан Николаева могут заложить требования проводить архитектурные конкурсы

Городские власти Николаева могут ввести концепцию восстановления достопримечательностей, привлекая частных владельцев, государственных представителей, которые также заинтересованы в развитии, путем проведения архитектурных конкурсов.

Такое мнение рассказал заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков.

«Для того чтобы определиться, что делать с общественными местами, нужно проводить архитектурные конкурсы. Потому что когда архитектор получает задачу на разработку реконструкции, например того же железнодорожного вокзала, он разрабатывает проект согласно всем нормам, получается красивый, современный, энергоэффективный, с учетом восстановительных технологий объект, то это один результат. А когда над будущим видом здания работает восемь или десять архитектурных бюро, каждое из которых соперничает друг с другом, то результат будет 100% лучше, чем тот, который предложит определенная компания или архитектор. Именно архитектурный конкурс повышает качество объекта, вносит и конструктивный, и финансовый вклад в будущее строительство, дает ответы, как его более рационально построить», - поделился Поляков.