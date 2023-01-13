В новый Генплан Николаева могут заложить требования проводить архитектурные конкурсы

Городские власти Николаева могут ввести концепцию восстановления достопримечательностей, привлекая частных владельцев, государственных представителей, которые также заинтересованы в развитии, путем проведения архитектурных конкурсов.
Такое мнение рассказал заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков.
«Для того чтобы определиться, что делать с общественными местами, нужно проводить архитектурные конкурсы. Потому что когда архитектор получает задачу на разработку реконструкции, например того же железнодорожного вокзала, он разрабатывает проект согласно всем нормам, получается красивый, современный, энергоэффективный, с учетом восстановительных технологий объект, то это один результат. А когда над будущим видом здания работает восемь или десять архитектурных бюро, каждое из которых соперничает друг с другом, то результат будет 100% лучше, чем тот, который предложит определенная компания или архитектор. Именно архитектурный конкурс повышает качество объекта, вносит и конструктивный, и финансовый вклад в будущее строительство, дает ответы, как его более рационально построить», - поделился Поляков.
Он добавил, что введение таких требований может повысить результаты работ:
«В основные положения Генерального плана можно заложить магистральные улицы, определенные важные объекты, проектирование которых может осуществляться только на основании проведения архитектурного конкурса. Вообще, у нас в нормативно-правовых актах в сфере градостроительной деятельности есть требования, которые должны быть планировочными ограничениями, относительно определенных мест, которые должны строиться. Одним из таких требований можно сделать строительство по архитектурным конкурсам. Это может гарантировать определенный результат, несмотря на факторы. Городские власти могут прививать такую концепцию восстановления выдающихся объектов, привлекая частных собственников, государственных представителей, которые также заинтересованы в развитии».