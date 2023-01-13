Из украинских портов экспортировали первый в 2023 году миллион тонн агропродукции – в Босфоре в ожидании инспекции застряла сотня судов

В рамках «зерновой инициативы» из украинских портов отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Так, 13 января из портов Большой Одессы вышли 11 судов из 313,5 тысячи тонн агропродукции.
Сразу три балкера направляются в страны Африки. Балкер Lady Litel с 31 тысяч тонн пшеницы – для Ливии, балкер East Wind 1 с 25 тысяч тонн – для Туниса, а также балкер Lady Hatice с 11 тысяч тонн продовольствия – для Марокко.
Порт «Черноморск» пришвартовал балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.
В портах Большой Одессы под обработкой 17 судов. На них загружается 519 тысяч тонн украинской агропродукции.
По «зерновому коридору» двигаются 5 судов под загрузку. В Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 644 судна, экспортировавших 17,3 миллионов тонн продовольствия.