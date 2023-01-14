В Британии суд оштрафовал мужчину, бросившего яйцо в короля Чарльза

Вестминстерский магистратский суд оштрафовал мужчину, который в начале декабря бросил яйцо в короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Яйцо тогда упало на землю рядом с королем. Однако правоохранители после обыска 21-летнего Гарри Мэя из английского Лутона обнаружили в его куртке еще банку от супа и второе яйцо, которое он также хотел швырнуть в британского монарха.

По словам Мэя, он пошел на такой шаг "потому король посещает такой бедный город, как Лутон, и это было оскорбительным для него".

Мэй должен заплатить 100 фунтов стерлингов штрафа, также суд обязал его оплатить 85 фунтов за судебные издержки.