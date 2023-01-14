Украине нужна значительная помощь – финансовый Рамштайн, - министр

Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, требуется новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку министра финансов Украины Сергея Марченко в издании Time в преддверии встречи в Давосе.

"Поддержка международных партнеров играет решающую роль в том, как мы переживем 2023-й бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", – написал Марченко.

Как отметил министр, большие экономики и международные финансовые институты должны найти новые инструменты и решения – и не только для Украины. Когда страна подвергается нападению, ей нужно постоянное сотрудничество.

Марченко напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль предложили новую платформу для финансовой координации.