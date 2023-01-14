Украине нужна значительная помощь – финансовый Рамштайн, - министр

Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, требуется новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку министра финансов Украины Сергея Марченко в издании Time в преддверии встречи в Давосе.
"Поддержка международных партнеров играет решающую роль в том, как мы переживем 2023-й бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", – написал Марченко.
Как отметил министр, большие экономики и международные финансовые институты должны найти новые инструменты и решения – и не только для Украины. Когда страна подвергается нападению, ей нужно постоянное сотрудничество.
Марченко напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль предложили новую платформу для финансовой координации.
"Идея разработки этой платформы состоит в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом переговоров страны "Большой семерки" и международные финансовые институты, чтобы облегчить обмен информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от разных доноров" , – рассказал министр.