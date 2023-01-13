«Нас объединяют фундаментальные ценности»: В Николаеве делегация из Дании обсудила с властями дальнейшее развитие региона и заверила в непреклонности поддержки

В Николаеве 13 января с визитом прибыли министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен и Посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен. Делегация обсудила с министром восстановления Украины Александром Кубраковым и местными властями дальнейшие шаги по совместной ликвидации последствий российской агрессии и восстановления региона.

Об этом сообщает корреспондент ПН.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева отметила, что уже 11 месяцев область находится под вражескими обстрелами, поэтому региону нужна помощь от западных проектов. Она поблагодарила представителей из Дании за оказанную поддержку.

Замазеева рассказала представителям из Дании о ряде преимуществ региона, в частности о торговом потенциале, развитом агропромышленном комплексе, портовой инфраструктуре и других сферах экономики.

Также глава облсовета рассказала о количестве разрушенных гражданских объектов из-за военных преступлений российских оккупантов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что встреча такого уровня впервые проходит в Николаеве.

Кубраков рассказал, что деокупция Херсона теперь позволяет переходить к более серьезным проектам по восстановлению, запуску бизнеса.

По словам Александра Кубракова, через несколько недель будут правительством совместно с ОВА и местными громадами будут сформированы планы реализации критически необходимых проектов для нормализации жизни в громадах.

– Я приехал, чтобы еще раз подтвердить приверженность сотрудничеству, которое ведет Дания с Украиной, с Николаевом. Ваша борьба – это также наша борьба. Нас объединяют основные ценности: свобода, демократия, права человека. Поэтому наше партнерство так прочно. Нас вдохновляет ваш народ, руководство вашего государства, город Николаев, город, оказывающий яростное сопротивление российской агрессии. Новое правительство Дании продолжит свою твердую поддержку украинского народа. За прошлый год Дания поддержала Украину около 750 миллионов евро, включая военную, гражданскую и гуманитарную помощь. Дания сделает с международными партнерами сделает все возможное, чтобы поддержать и восстановить ваш город как прямо сейчас, так и в будущем. Сейчас мы сосредоточены на первоочередных потребностях: подготовка к зиме, вода, электричество, укрытия, поддержка взрослых и детей, - сказал министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсен.

Начальник областной военной администрации Виталий Ким поблагодарил гостей за сотрудничество и подчеркнул необходимость помощи бизнесу, что в свою очередь положительно повлияет на экономику региона и увеличение количества рабочих мест.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал о нанесенном российскими оккупантами ущербе и необходимости восстановления и развития ряда инфраструктурных проектов. Он отметил, что у сотрудничества с Данией два пути: решение текущих экстренных проблем для нормального жизнеобеспечения в городе, часть которых уже помогли решать партнеры из Дании, и реализация в будущем других планов для дальнейшего развития города.

Также с делегацией из Дании могли поговорить николаевские предприниматели, выразившие планы на будущее для сотрудничества в сфере бизнеса.