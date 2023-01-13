Битва за Соледар и Бахмут продолжается, я благодарю каждого солдата за их храбрость, - Зеленский

Тяжелая битва за Донбасс продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
- Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все Силы обороны и безопасности – защищают государство.
- Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи! Я благодарю бойцов подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющим Бахмут!
- 324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для россии... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах, – обратился Зеленский.