Битва за Соледар и Бахмут продолжается, я благодарю каждого солдата за их храбрость, - Зеленский

Тяжелая битва за Донбасс продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

- Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все Силы обороны и безопасности – защищают государство.

- Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи! Я благодарю бойцов подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющим Бахмут!