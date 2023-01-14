«Беспрецедентный объем»: В ОП рассказали, сколько за декабрь ввезли генераторов и Starlink

За декабрь 2022 года в Украину доставлено более 300 тысяч генераторов разной мощности.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Тимошенко.

Генераторы ввозили правительство, доноры, бизнес и частные пользователи.

«Беспрецедентный объем такого оборудования. Для того, чтобы как можно быстрее обеспечить государство генераторами, было принято решение об упрощении их ввоза.

Мы системно работаем над решением вопросов обеспечения населения всем необходимым. Люди должны иметь доступ к медицине, образованию, социальным услугам.

Там, где есть возможность, заменяем менее мощные генераторы более мощными, чтобы обеспечить постоянную работу систем», – написал Тимошенко.