Мужчина на границе Молдавии и Украины выгуливал молодого льва

На гражданина Молдавии составили протокол о правонарушении за то, что он выгуливал в лесу полугодовалого льва.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Видео с молодым львом, который прогуливался в лесу, появилось в соцсетях 13 января. Животное заметили рыбаки в районе пограничного поста Паланка (украинско-молдавская граница).

По предварительной информации, лев был подарен гражданину Молдавии Одесским зоопарком в знак благодарности за поддержку, оказанную беженцам.

Сообщается, что животное будет передано зоопарку Кишинева, сообщил глава инспектората охраны окружающей среды Ион Булмага.