В Украине к «Армии восстановления» привлекли почти 4,5 тысячи безработных граждан

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» привлечены почти 4,5 тысячи безработных в девяти областях Украины.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

«Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны, и уже с января к «Армии восстановления» присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 миллионов гривен. В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек, которые были длительное время – в среднем более четырех месяцев – без работы, получили ее. И получают за выполнение работ оплату в размере не менее 6700 гривен», – отметила Бережная.

По данным Минэкономики, сейчас общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской и Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области – 1257 человек, Сумской (887) и Киевской (809).

В общей сложности за выполнение таких работ безработным с момента старта проекта уже выплачено 29 миллионов гривен.

«Напомним, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов», – подчеркнули в ведомстве.

Виды таких работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к разборам завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству блокпостов и подвальных помещений под укрытие, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, строительству защитных сооружений, заготовке дров для военных и населения, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в «пунктах несокрушимости».



Напомним, официальная безработица в Украине упала до исторического минимума, однако реальная ситуация хуже.