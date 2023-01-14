Несколько раз в 100 лет: Телескоп «Хаббл» зафиксировал, как черная дыра поглотила звезду

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал последние мгновения жизни звезды, которую поглощает черная дыра.

Об этом сообщает Nasa.

Астронавты обнаружили черную дыру, которая разрывает на части одну из звезд галактики, растягивает ее и формирует «остатки» в звездный пончик размером с Солнечную систему, прежде чем полакомиться этим «космическим кондитерским изделием».

Ученые с помощью изображений объясняют, как черная дыра может поглотить проходящую мимо звезду.

На 1 фотографии звезда проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

На следующей – наружные газы звезды втягиваются в гравитационное поле черной дыры.

3 фото показывает, как звезда разрывается на куски из-за приливных сил.

На последнем остатки звезды втягиваются в пончиковидное кольцо вокруг чёрной дыры и падают в чёрную дыру, высвобождая огромное количество света и высокоэнергетического излучения.

Ученые утверждают, что подобное измельчение звезд происходит всего несколько раз в каждые 100 тысяч лет. Эти события называются «приливными возмущениями».

Астрономы используют телескоп «Хаббл», чтобы выяснить детали происходящего, когда звезда погружается в гравитационную бездну.

Хаббл не может сфотографировать событие вблизи, поскольку поглощенная звезда находится на расстоянии почти 300 млн световых лет в ядре галактики ESO 583-G004.