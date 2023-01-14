Глава МАГАТЭ посетит Пивденноукраинскую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС для реализации мониторинговых миссий

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси посетит Украину на следующей неделе с целью обеспечения постоянного присутствия экспертов по ядерной и физической ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ

«Генеральный директор посетит Южноукраинскую и Ровенскую атомные электростанции, а также Чернобыльскую АЭС, чтобы запустить миссии в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов. МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие к четырем экспертам на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС, а в ближайшие дни команда из двух экспертов также будет размещена на Хмельницкой АЭС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у МАГАТЭ будет около 11-12 экспертов, присутствующих в стране в любой момент времени. Хотя миссии МАГАТЭ уже работали на этих объектах во время конфликта, постоянное развертывание групп знаменует собой значительное расширение.

По словам Гроси, вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах ядерной энергетики Украины, включая Чернобыльскую АЭС, что является важным шагом в работе по оказанию помощи Украине в эти сложные и ответственные времена.

«Наши эксперты по ядерной и физической ядерной безопасности будут осуществлять мониторинг ситуации на станциях, оценивать их оборудование и другие нужды, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также будут отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ», - сказал он.

Добавляется, что на следующей неделе Генеральный директор Гросси также встретится с высшими должностными лицами украинского правительства в Киеве, чтобы обсудить свое предложение о создании зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует уже более четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ направит на все украинские АЭС постоянные мониторинговые миссии.