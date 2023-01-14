В Германии открыли уже второй LNG-терминал

Германия в субботу, 14 января, открыла свой второй терминал по приему сжиженного природного газа, являющегося частью ее попытки положить конец зависимости от российских энергоносителей.

Об открытии сообщило агентство АР, пишет ЕП.

Канцлер Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия в Любмине на побережье Балтийского моря, состоявшейся менее чем через месяц после того, как он открыл первый немецкий LNG-терминал в Вильгельмсгафене на Северном море.

Ожидается, что еще несколько терминалов будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы, в том числе еще один в Любмине.

Терминалы являются частью усилий по предотвращению энергетического кризиса. Кроме того, эти усилия включают временную реактивацию старых нефтяных и угольных электростанций и продление срока эксплуатации трех последних атомных электростанций Германии, которые должны были быть отключены в конце 2022 года, до середины апреля.

Через несколько дней после вторженияроссии в Украину в феврале Шольц объявил, что его правительство решило быстро построить первые LNG-терминалы.

Германия также работала над заполнением своих газохранилищ накануне зимы. На минувшей неделе немецкий сетевой регулятор заявил, что дефицит газа этой зимой «становится все менее вероятным».

– Мы переживем эту зиму… поставки газа не нарушены, и мы можем обеспечить их повсеместно в Германии, в отличие от того, чего многие долго опасались, – сказал Шольц в субботу.

– Экономический кризис также не смог материализоваться в Германии, – добавил он.

Шольц высоко оценил скорость, с которой были построены первые терминалы, и сказал, что специальное регазификационное судно, необходимое для третьего терминала Германии в Брунсбюттеле на побережье Северного моря, прибудет на следующей неделе.