В Украине появятся новые серии номерных знаков

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15.01.2023 09:45

В Украине будут выдаваться новые серии номерных знаков автомобилям, оформленным не в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает «Твоя машина» .

Издание отмечает, что министерство внутренних дел Украины утвердило изменения к требованиям государственных номерных знаков транспортных средств. Этот приказ от 12.12.2022 №814 вступит в силу со дня его официального опубликования.

Исходя из документа, на номерных знаках транспортных средств, которые будут оформлять онлайн, в электронном формате (через приложение «Действие»), вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать следующие знаки:

ED, DC – получат транспортные средства, если они были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

«DI», «PD» — если оформление было сделано через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Портала «Дія».

Фотофакт