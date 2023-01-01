В Украине появятся новые серии номерных знаков

В Украине будут выдаваться новые серии номерных знаков автомобилям, оформленным не в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщает «Твоя машина» .
Издание отмечает, что министерство внутренних дел Украины утвердило изменения к требованиям государственных номерных знаков транспортных средств. Этот приказ от 12.12.2022 №814 вступит в силу со дня его официального опубликования.
Исходя из документа, на номерных знаках транспортных средств, которые будут оформлять онлайн, в электронном формате (через приложение «Действие»), вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать следующие знаки:
ED, DC – получат транспортные средства, если они были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
«DI», «PD» — если оформление было сделано через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Портала «Дія».