В Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте: Известно позывной и место посадки самолета

После того, как вражеский бомбардировщик в субботу, 14 января, ракетным ударом разрушил многоэтажку в городе Днепре, появилось сообщение об объявленной награде за информацию о управляющем самолетом пилоте и запуске ракеты.

Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале Геннадия Корбана.

В сообщении говорится, что атаку на Днепр совершил один из самолетов 52-го тяжелого бомбардировочного гвардейского авиационного полка (в/ч 33310), дислоцирующегося в поселке Шайковка Калужской области РФ. оккупанты использовали бомбардировщик ТУ-22М3.

Кроме того, автор объявления поделился известной ему информацией о том, что позывной ведущего пилота 42492 пуск ракет был осуществлен из района города Курск, а приземлился самолет в Рязани. Террористы использовали ракету Х-22.

«Фамилия, имя и адрес проживания военного преступника в РФ должны быть установлены для осуществления правосудия. Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 тысяч условных единиц на анонимных условиях», – говорится в сообщении.

Как известно, россияне ударили по многоэтажному зданию в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. В результате по состоянию на 23.00 было известно о гибели 12 жильцов дома, среди которых 15-летняя девушка.