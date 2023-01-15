В Турции археологи откопали элегантные средневековые серьги в форме рыси

В Турции у развалин средневекового мегаполиса Ани арехологи обнаружили золотые серьги в форме рыси. Они содержат гравировку звезды, капли и полумесяца.
Об этом сообщили в Arkeonews.
Изысканные украшения нашли на пересечении границ разных стран и на историческом маршруте Шелкового пути. В настоящее время они хранятся в Музее археологии и этнографии Карса.
Вообще руины Ани и вокруг них богаты историческими недвижимыми объектами культурного наследия, такими как археологические памятники Кешевенк и Магазберк.
Директор Музея археологии и этнографии Карса Явуз Четин рассказал интересный факт, что люди получали пользу от животных на протяжении всей истории и приписывали им физическое или характерное значение:
«Рысь из семейства кошачьих – одно из таких животных. Люди были под влиянием ярости и силы этого животного и использовали его в художественных элементах. Существование рыси также известно в нашем Карском регионе. Несколько сережек в форме рыси в нашем музее были найдены в селе Субатан, примерно в 16 километрах севернее Ани, и привезены к нам в 1994 году».