Сейм Литвы наградил Зеленского Премией свободы

Сейм Литвы наградил президента Украины Владимира Зеленского Премией свободы.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что ее от имени президента принял посол Украины в Литве Петр Бешта, после чего Зеленский выступил перед парламентариями, премьер-министром и президентом по видеосвязи.

Глава Литвы Гитанас Науседа поздравил украинского коллегу и подчеркнул, что Премия свободы предназначена для всего украинского народа.

«Этот человек уже стал своеобразным символом... Его лидерство, его сила воли вдохновляли всех – и тех, кто непосредственно участвовал в зоне боевых действий, и стоящих рядом – сделать хоть чуть больше, чтобы эта страшная война быстрее закончилась и Россия надолго извлекла урок, что зло, подлость, принуждение, сила не помогут РФ реализовать ее цели, что стремление к свободе сильнее, а свобода всегда перегоняет тьму», – заявил Науседа после церемонии.

Справка:

Литовский сейм учредил Премию свободы для оценки достижений и вклада отдельных лиц и организаций в защиту прав человека, развитие демократии, продвижение трансграничного сотрудничества и борьбу за свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы.

Ее вручают каждый год на торжественном заседании парламента 13 января в День защитников свободы Литвы.